Прокурор потребовал для Вячеслава Ахмедова шесть лет колонии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов попросил суд не назначать ему реальный срок лишения свободы по делу о мошенничестве и служебном подлоге, передает корреспондент ТАСС из зала Одинцовского городского суда, где рассматривается дело.

"Я искренне раскаиваюсь. Прошу не назначать мне реальный срок лишения свободы. Но приму справедливое наказание", - сказал Ахмедов в последнем слове.

В ходе прений сторон прокурор потребовал для Ахмедова шесть лет колонии.

По версии следствия, Ахмедов, экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов и бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров в 2022-2024 годах сфальсифицировали документы о строительстве на территории парка "Патриот" и похитили свыше 25 млн рублей, которые были направлены на возведение объектов на личном участке Попова. В отношении Шестерова уже вынесен приговор - он получил шесть лет колонии после заключения досудебного соглашения и признания вины.