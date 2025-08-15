Бывшего инженера "Автоваза" осудили за получение взятки в размере 1,6 млн рублей

Деньги были переданы за содействие производственно-коммерческой организации

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Суд в Тольятти приговорил к штрафу бывшего ведущего инженера "Автоваза" за получение взятки в размере 1,6 млн рублей. Деньги были переданы за содействие производственно-коммерческой организации, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Самарской области.

"Собранные следственным отделом <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему ведущему инженеру акционерного общества ["Автоваз"]. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по материалам из УФСБ России по региону. Как установили следствие и суд, с 2022-го по 2024 год осужденный получил взятку в размере 1,6 млн рублей от представителя производственно-коммерческой организации. Фигурант за вознаграждение обещал содействовать утверждению положительного акта по результатам испытаний материалов, которые изготавливает организация, и создать благоприятные условия для заключения с ней договора поставки.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 3 млн рублей и запретил 5 лет занимать аналогичные должности.