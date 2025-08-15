Городские службы выполняют необходимые работы по ликвидации скопления воды

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Столичные городские службы ликвидируют скопление воды на Бутырской улице, образовавшееся из-за прорыва на трубопроводе во время гидравлических испытаний. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Вытекание воды на трубопроводе, образовавшееся в результате проведения гидравлических испытаний по адресу ул. Бутырская, 6, локализовано. Городские службы выполняют необходимые работы по ликвидации скопления воды", - говорится в сообщении.

Поясняется, что после окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Одна из необходимых мер - гидравлические испытания, во время которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации.