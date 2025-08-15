Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Одинцовский городской суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова к пяти годам лишения свободы и штрафу за незаконное строительство дома и других объектов на участке бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Павла Попова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Ахмедову общий срок наказания в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей", - говорится в приговоре суда.

Кроме того, с осужденного в пользу Минобороны суд взыскал 18 млн рублей в качестве компенсации ущерба, в пользу "Патриота" - более 7 млн рублей.

Ахмедов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. В ходе прений сторон прокурор просил для него такой же срок наказания.

Фигурант полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело слушалось в особом порядке. В таких случаях подсудимому не могут назначить больше двух третей от максимального срока, предусмотренного теми статьями, по которым он обвиняется.

Установлено, что Ахмедов, экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов и бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров в 2022-2024 годах сфальсифицировали документы о строительстве на территории парка "Патриот" и похитили свыше 25 млн рублей, которые были направлены на возведение объектов на личном участке генерала. Шестеров ранее был приговорен к 6 годам колонии после заключения досудебного соглашения и признания вины. Расследование дела в отношении Попова продолжается.