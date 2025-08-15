На Урале двух мужчин приговорили к 16 и 18 годам колонии за жестокое убийство

Они избили мужчину, после чего положили на него доски и подожгли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил двух жителей Режа к 16 и 18 годам колонии строгого режима за убийство мужчины с особой жестокостью. Злоумышленники избивали мужчину, после чего положили на него доски и подожгли, сообщили в прокуратуре региона.

"Молодые люди признаны виновными в совершении преступлений по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). <…> Свердловский областной суд назначил Георгию Усольскому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Леониду Тарасюку - наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, в ночь на 18 января осужденные вступили в конфликт с незнакомым мужчиной в баре в Реже, избили его, ударили бутылкой по голове и ранили ножом. После этого они увезли его в малолюдное место и продолжили над ним насилие. Фигуранты, решив убить мужчину с особой жестокостью, забросали его фрагментами досок и подожгли бересту зажигалками. Дождавшись, когда пламя разгорится, они покинули место происшествия.

По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, оба виновных ранее не были судимы. "Первый из них, молодой человек 2004 года рождения, работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, второй, 2003 года рождения, - комплектовщиком на складе коммерческого предприятия", - отметил он.