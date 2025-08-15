Пострадали два человека

СТОКГОЛЬМ, 15 августа. /ТАСС/. Полиция расследует тяжкое насильственное преступление, произошедшее у мечети в городе Эребру в центральной Швеции. Как сообщается на ее сайте, была информация о звуках выстрелов. Полиция начала предварительное расследование по факту покушения на убийство. В результате стрельбы пострадали два человека.

Звонок в полицию поступил в 14:45 мск. На месте происшествия работают несколько спасательных служб и полиция.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют жителям города приближаться к месту происшествия.