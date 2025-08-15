Еще десятки пострадали

ИСЛАМАБАД, 15 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 146 человек погибли и десятки получили ранения в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом сообщил портал Geo, ссылаясь на данные управления провинции по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, лишь в округе Бунер, на который пришелся главный удар стихии, спасатели за день обнаружили 120 тел погибших.

Сообщается также о крушении вертолета, доставлявшего продукты и предметы первой необходимости пострадавшим. Погибли пять членов экипажа и пассажиров, причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

Мощные ливни серьезно повредили 28 жилых домов, из которых полностью уничтожены семь, во многих районах разрушена транспортная инфраструктура, повреждены базовые станции, в связи с чем возникли перебои с мобильной связью.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.