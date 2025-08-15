Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

АРХАНГЕЛЬСК, 15 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении экс-руководителя Архангельского госпиталя ветеранов войн, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

"По материалам прокурорской проверки и материалам оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области следственный отдел по округу Варавино-Фактория г. Архангельска СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении бывшего начальника госпиталя возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - указано в сообщении.

Следствием установлено, что в 2023-2024 годах подозреваемый, желая достигнуть высоких показателей в своей деятельности, чтобы не возвращать субсидию на выполнение государственного задания по госпитализации отдельных категорий граждан, дал указание подчиненным оформлять фиктивную госпитализацию самих работников учреждения и гражданских лиц, не подпадающих под заявленную категорию пациентов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в ходе проверки прокуратуры был выявлен ущерб бюджету Архангельской области на сумму свыше 33,5 млн рублей, в ходе следствия выявленный ущерб составляет более 10 млн рублей. "Сумма будет уточнена в ходе расследования", - добавили в пресс-службе.