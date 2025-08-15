Фигурант полностью признал вину и заключил сделку со следствием

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Одинцовский городской суд лишил государственных наград бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, осужденного за мошенничество и служебный подлог. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Лишить Ахмедова государственных наград: медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", медали ордена "За заслуги перед Отечеством I степени", - сказано в приговоре суда.

Ахмедов был приговорен к 5 годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей. Кроме того, с него в пользу Минобороны суд взыскал 18 млн рублей в качестве компенсации ущерба, в пользу "Патриота" - более 7 млн рублей.

Фигурант полностью признал вину и заключил сделку со следствием.

Установлено, что Ахмедов, экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов и бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров в 2022-2024 годах сфальсифицировали документы о строительстве на территории парка "Патриот" и похитили свыше 25 млн рублей, которые были направлены на возведение объектов на личном участке генерала Попова. В отношении Шестерова уже вынесен приговор - он получил шесть лет колонии после заключения досудебного соглашения и признания вины.