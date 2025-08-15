Они пострадали во время столкновение трех автомобилей на трассе Волгоград - К. Шахтинский - Луганск

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло на трассе Волгоград - К. Шахтинский - Луганск в Волгоградской области, в результате ДТП пострадали двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на федеральной автодороге в Суровикинском районе. По предварительной информации, на 119-м км автодороги Волгоград - К. Шахтинский - Луганск произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2114, "Лексус" и микроавтобуса "Мерседес". В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира автомобиля ВАЗ доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Как уточнили ТАСС в комитете здравоохранения региона, двое детей госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ, их состояние оценивается как средней степени тяжести.