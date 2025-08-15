Это произошло во время атаки на село Сопычи Погарского района

БРЯНСК, 15 августа. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в результате атаки FPV-дронов в селе Сопычи Брянской области. На месте работают оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов село Сопычи Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему - скорейшего выздоровления! Работают оперативные и экстренные службы", - написал он.