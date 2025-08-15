Глава администрации местного самоуправления Пригородного района стал фигурантом уголовного дела

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Глава администрации местного самоуправления Пригородного района Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела о завышении на 160 млн рублей финансирования мероприятий госпрограммы. Об этом сообщили в УФСБ РФ по республике.

"УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность главы АМС МО Пригородный район РСО-Алания, причастного к превышению должностных полномочий при реализации государственной программы "Развитие транспортной системы". В частности, подозреваемый, используя свое служебное положение, в нарушение положений земельного и градостроительного кодексов РФ выдал разрешение КФХ на возведение объекта капитального строительства на земельном участке из категории сельскохозяйственных угодий, где строительство запрещено", - говорится в сообщении.

Представители фермерского хозяйства на основании незаконного разрешения оформили земельный участок в собственность и реализовали ФКУ Упрдор "Кавказ" под строительство федеральной автомобильной дороги по завышенной стоимости в размере свыше 160 млн рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).