Их обнаружили у реки Сэрэгэ - увидели с вертолета машину и палатку

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Пропавшая в Кобяйском районе Якутии семья из четырех человек обнаружена невредимой у реки, всех доставили в Якутск. Об этом сообщили в службе спасения республики.

"Сегодня, 15 августа, в 20:40 (14:40 мск - прим. ТАСС) четверо спасателей службы спасения Якутии провели успешную операцию по спасению пострадавших в Кобяйском районе, - говорится в сообщении. - Семью обнаружили у реки Сэрэгэ - увидели с вертолета машину и палатку. Приземлившись, эвакуировали пострадавших на борт вертолета".

По данным службы спасения, супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали из села Себян-Кюель 9 августа в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал". Их должен был встретить у реки знакомый. Он ждал их 12 августа в условленном месте, но не дождался. Из-за продолжительных дождей в районе поднялся уровень воды в местных реках. С 12 августа поиски велись силами родственников.

Состояние у пострадавших удовлетворительное, семью доставили в Якутск.

Как уточняется в сообщении, семья отправилась в путь, чтобы далее вылететь в Якутск для лечения ребенка. При выезде установилась хорошая погода, но на следующий день пошел сильный ливень. "Дорогу перерезало. Мы решили остановиться в избушке - есть такой спасательный пункт "Надежда", - и переждать. Провели там пять дней. Сегодня продукты закончились, и мы решили двигаться дальше, так как вода стала спадать. Выехали оттуда часов в 12:00. Услышали звук вертолета, но он пролетел мимо. Тогда мы решили поставить палатку, чтобы переночевать. Нам пришлось бы ехать еще два-три дня, а продукты у нас закончились. Но тут вертолет вернулся, чему мы очень обрадовались", - привели в пресс-службе слова матери семейства.