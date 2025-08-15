Свою вину мужчина признал в ходе допроса

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Решением Центрального районного суда Волгограда задержанный по подозрению в убийстве федерального судьи житель Камышина арестован на два месяца, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Прокуратура Волгоградской области поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигуранту уголовного дела об убийстве судьи в Камышинском районе. <...> Сегодня Центральный районный суд Волгограда разделил позицию прокуратуры и следствия, избрав фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября 2025 года", - сообщила Черединина.

Накануне вечером тело судьи с колото-резаными и огнестрельными ранениями было обнаружено недалеко от здания Камышинского городского суда. Подозреваемый в убийстве задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Свою вину волгоградец признал в ходе допроса.