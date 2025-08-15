Габариты конструкций сопоставимы с пятиэтажным домом

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Работы по сборке трех саркофагов (коффердамов) для обломков затонувших у Керченского пролива танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" ведутся в Новороссийске, г Об этом сообщил ТАСС начальник участка АО "Дороги и мосты" Нацпроектстроя Максим Смирнов.

На данном плавдоке собираются три коффердама, которые служат для защиты и изоляции фрагментов судов, совершивших крушение в Керченском проливе. Коффердамы представляют из себя сборные металлические ящики, которые состоят из элементов, которые изготовили в городе Тюмени на предприятии "Мостострой 11" Нацпроектстроя. После этого из транспортировали в Новороссийск и уже в плавдоке происходит их сборка , - сообщил Смирнов.

Он отметил, что конструкции имеют высокую степень герметичности. По его словам, на сборку каждого такого объекта требуется 80 понтонов, также он состоит из плит перекрытия, которые скрепляют между собой высокопрочными болтами, между понтонами и плитами перекрытия наносится герметик для предупреждения вытекания мазута.

″Размер самого коффердам составляет 78 на 28 на 20 метров, что, в принципе, сопоставимо с пятиэтажным жилым домом″, - добавил Смирнов.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.