В Челябинске арестовали адвоката

Она проходит по делу о мошенничестве и подкупе потерпевшего на общую сумму не менее 990 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Адвокат в Челябинске, задержанная накануне сотрудниками регионального управления ФСБ России по делу о мошенничестве и подкупе потерпевшего на общую сумму не менее 990 тыс. рублей, арестована судом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"Судом по ходатайству следователя регионального СК в отношении адвоката, обвиняемой в мошенничестве и подкупе, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Накануне со ссылкой на пресс-службу следственного управления сообщалось, что в отношении адвоката одной из адвокатских палат региона возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний).

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По данным следствия, с сентября по октябрь 2024 года адвокат, действуя обманным путем через третьих лиц, получила от обвиняемого по рассматриваемому в суде делу 800 тыс. рублей. Деньги передавались за помощь в решении вопроса о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. При этом фигурант заранее не намеревалась исполнять обязательства.

Кроме того, по данным следствия, с января по апрель этого года адвокат, действуя с сообщником, подкупила потерпевшего для дачи им ложных и недостоверных показаний. За это ему передали деньги и имущество на общую сумму не менее 190 тыс. рублей.