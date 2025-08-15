Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на Южном шоссе в городе Всеволожске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Ленинградской области после ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадало несколько человек. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

"15 августа 2025 года на Южном шоссе в городе Всеволожске Ленинградской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП несколько человек пострадали. <…> Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего.

Как ранее сообщали в полиции, по предварительной информации, в ДТП пострадали три человека - оба водителя и пассажир автобуса. Все госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В момент ДТП в автобусе находилось 10 пассажиров. Авария случилась на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова во Всеволожске в Ленобласти, столкнулись "Лэнд Крузер" и рейсовый пассажирский автобус маршрута № 6. Из-за аварии оба транспортных средства съехали в кювет.