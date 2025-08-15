Она обвиняется в завышении стоимости госконтракта на организацию конкурса песни в сговоре с директором концертного зала

УФА, 15 августа. /ТАСС/. Суд в Уфе заключил под стражу 45-летнюю предпринимательницу по делу о хищении в особо крупном размере. Она обвиняется в завышении стоимости госконтракта на организацию конкурса песни в сговоре с директором концертного зала, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Судом по ходатайству следственного управления СК России по Республике Башкортостан индивидуальной предпринимательнице, обвиняемой в хищении бюджетных денежных средств при исполнении госконтракта, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемая, действуя в сговоре с директором концертного зала "Башкортостан", заключила с ним госконтракт по завышенной стоимости на подготовку концертной площадки для проведения II Всероссийского открытого конкурса песни "Время героев" на общую сумму более 33 млн рублей. При этом требуемые конкурсные процедуры не проводились. В дальнейшем счета за оказанные услуги по завышенной стоимости были подписаны директором концертного зала без фактической проверки.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, обвиняемую заключили под стражу до 6 сентября.