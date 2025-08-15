При атаке дрона ВСУ в селе Безымено пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины атаковал предприятие в селе Безымено Белгородской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Безымено Грайворонского округа мужчина пострадал вследствие удара дрона по территории предприятия. Попутным транспортом он доставлен в Грайворонскую ЦРБ. По информации от медиков, предварительный диагноз - баротравма", - написал губернатор.

Пять муниципалитетов подверглись атакам со стороны ВСУ. В Белгородском районе на участке автодороги Октябрьский - Наумовка вследствие удара дрона уничтожен огнем автомобиль. В селе Таврово в результате детонации беспилотника зафиксированы различные повреждения трех автомобилей. "Кроме того, в районе от падения обломков сбитого беспилотника в селе Шагаровка в частном доме пробита кровля и повреждено остекление", - проинформировал глава региона.

В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса посечена кровля частного домовладения. В селе Мешковое Шебекинского округа при атаке FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.

В Валуйском округе в селе Казначеевка вследствие детонации дрона пробита кровля неэксплуатируемого здания социального объекта. Хутора Леоновка и Михайловка подверглись атакам FPV-дронов - повреждены линии электропередачи, аварийными бригадами электроснабжение восстановлено. В селе Пристень FPV-дрон атаковал "Газель" - у транспортного средства повреждена передняя часть кузова. "Второй беспилотник ударил по легковому автомобилю - машина получила повреждения. В селе Двулучное дрон сдетонировал рядом с жилым домовладением - выбиты окна и поврежден забор", - сообщил губернатор.

Кроме того, в селе Новое Волоконовского района от детонации дрона выбиты окна и посечен фасад частного дома.