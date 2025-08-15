В ходе проверки были выявлены нарушения условий хранения пищевой продукции, отсутствие в зонах хранения приборов для измерения температуры воздуха

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Управлением Роспотребнадзора по городу Москве проведена проверка в отношении предприятия общественного питания "Borough" ООО "Вечная весна", расположенного в Пресненском районе столицы, в ходе которой были выявлены нарушения санитарных требований. Об этом сообщается в ответе территориального органа Роспотребнадзора, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Специалистами территориального отдела в отношении предприятия общественного питания "Borough" ООО "Вечная Весна" по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 14, стр. 6. 24.07.2025 проведено контрольное (надзорное) мероприятие в виде внепланового выборочного контроля с отбором образцов реализуемой пищевой продукции для лабораторных исследований. На основании экспертного заключения "Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве" было установлено, что отобранные образцы продукции общественного питания по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что кроме этого, в ходе проверки были выявлены нарушения условий хранения пищевой продукции, отсутствие в зонах хранения приборов для измерения температуры воздуха. "За выявленные нарушения в отношении ООО "Вечная Весна" применена мера в виде временного запрета деятельности, материалы направлены в Пресненский районный суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности предприятия общественного питания", - уточнили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве пояснили, что также даны предписания об устранении выявленных нарушений санитарных и технических требований.