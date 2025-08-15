Расширение коснулось Октябрьского района и частично Кировского района, выполняется поквартирный обход комиссиями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Зона режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на месте поврежденных многоквартирных домов в результате атаки БПЛА в Октябрьском и Кировском районах Ростова-на-Дону расширена, сообщил глава города Александр Скрябин.

"Расширена зона локального ЧС в секторе Октябрьского района и частично Кировского района, выполняется поквартирный обход комиссиями", - говорится в сообщении.

14 августа в Ростове-на-Дону на улицах Тельмана и Лермонтовской из-за атаки ВСУ с применением БПЛА пострадали многоквартирные дома. По последним данным, 15 человек пострадали, повреждения получили 33 здания, повреждены окна и балконы. В тот же день власти города ввели режим ЧС на месте поврежденных домов. Более 200 жильцов поврежденных домов эвакуировали, власти города развернули для них пункт временного размещения на базе местной школы, организована работа оперативного штаба, ведется обследование домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты.