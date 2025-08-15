В Омской области ФК "Тюмень" окажет помощь попавшим в ДТП футболистам

После аварии один из 18-летних игроков доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, остальные получили ушибы и резаные раны, которые не угрожают их жизни

ТЮМЕНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Тюмень" готово оказать помощь футболистам, попавшим в ДТП в Тюкалинском районе Омской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

ДТП с участием автобуса, перевозившего футбольную команду, и легкового автомобиля BMW произошло около 14:30 мск в Тюкалинском районе Омской области на 505-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск. По данным ГУ МВД по Омской области, в результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю BMW и пассажиру автобуса.

"Руководство ФК "Тюмень" готово помочь футболистам, попавшим в ДТП в Омской области", - говорится в сообщении.

Новый автобус уже выехал за командой, добавили в инфоцентре. "Один из 18-летних игроков доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные получили ушибы и резаные раны, которые не угрожают их жизни", - приводится в сообщении цитата пресс-службы клуба.

По данным пресс-службы омской прокуратуры, водитель автобуса не выдержал дистанцию и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, который, в свою очередь, въехал во впереди едущий грузовой автомобиль. После этого автобус потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. Далее в аварии принял участие еще один грузовой автомобиль.

Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова уточнила ТАСС, что в автобусе находились порядка 20 человек - футболисты в возрасте около 19 лет и сопровождающие. Все, кто не пострадал в ДТП, были доставлены в райцентр.