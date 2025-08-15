Всего в автобусе находились 23 человека

ОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Медики госпитализировали трех пострадавших в ДТП с участием автобуса с футбольной командой под Омском. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Госпитализированы два водителя фур и один футболист", - сказала Болдинова. Всего в автобусе, по ее словам, находились 23 человека.

По данным региональных УМВД и прокуратуры, столкнулись три фуры, легковой автомобиль и автобус. По предварительной информации, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, который в свою очередь въехал во впереди едущий грузовой автомобиль. После этого автобус потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. Далее в аварии принял участие еще один грузовой автомобиль.