Один из них умер

СТОКГОЛЬМ, 15 августа. /ТАСС/. В Швеции двое мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены на парковке возле мечети в городе Эребру в Швеции. Один из них умер, сообщила полиция.

"В пятницу, 15 августа, в 13:44 (14:44 мск - прим. ТАСС) в службу SOS Alarm поступил звонок о предполагаемой стрельбе в Боглундзенгене, Эребру, - говорится в сообщении. - По крайней мере один из преступников был замечен покидающим место происшествия. Пострадавшие были доставлены в университетскую больницу Эребру на машине скорой помощи. Один человек скончался от полученных ранений, другой тяжело пострадал, его жизни ничего не угрожает".

Полиция ведет поиск лиц, устроивших стрельбу. Начато предварительное расследование по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "опасные преступления с применением оружия". Стражи порядка не усматривают взаимосвязи между выстрелами и мечетью. "Однако существуют подозрения насчет преступных группировок в Эребру", - уточняется в сообщении.