Это произошло в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков на федеральной трассе в Камышинском районе

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на федеральной трассе в Камышинском районе Волгоградской области, в результате ДТП на месте погибли четыре человека, сообщили в ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, 15 августа 2025 года в 17:30 мск на 549-м км федеральной автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград произошло столкновение легкового автомобиля "Хендэ" и грузовых автомобилей "Мерседес" и МАН. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля "Хендэ" погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.