МПК провела дополнительную проверку партии пива "Жигули" с кишечной палочкой

В компании отметили, что по указанной партии отклонений не было установлено, а обращения от клиентов не поступали

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московская пивоваренная компания (МПК) провела дополнительную проверку партии пива "Жигули барное экспорт" с датой розлива 17 марта 2025 года, в которой выявили бактерии группы кишечной палочки.

"Многие уже видели новости. Спойлер: партия "Жигули барное экспорт" от 17.03.2025 соответствует требованиям безопасности. А теперь рассказываем по порядку. По запросам надзорных органов ЗАО "МПК" провела дополнительную проверку партии пива "Жигули барное экспорт" с датой розлива 17 марта 2025 года", - говорится в сообщении компании, опубликованном в телеграм-канале.

Как отмечается, референсный образец указанной партии компания незамедлительно направила в Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области - аккредитованную испытательную лабораторию федерального уровня, входящую в систему Роспотребнадзора, где лабораторные испытания подтвердили соответствие продукции установленным нормам. Информация о результатах также была направлена в управление Роспотребнадзора по Республике Карелия и в управление Роспотребнадзора по Московской области, добавили в компании.

"Речь шла о конкретной партии от 17.03.2025, по результатам испытаний несоответствия не подтвердились. Вся готовая продукция Московской пивоваренной компании до реализации проходит обязательный контроль на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 (безопасность пищевой продукции) и ТР ТС 022/2011 (маркировка)", - отметили в компании.

Кроме того, в МПК отметили, что по указанной партии отклонений не было установлено, а обращения от клиентов не поступали, добавив, что качество и безопасность продукции остаются для пивоваренной компании безусловным приоритетом. "Мы продолжим открыто взаимодействовать с надзорными органами и информировать потребителей о дальнейших новостях", - отметили в компании производителе.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили отклонения от нормы в пробах светлого фильтрованного пенного пива "Жигули барное экспорт" и выявили бактерии группы кишечной палочки в пробе.