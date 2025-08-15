В ЛНР погиб мужчина при ударе украинского БПЛА по автомобилю

Еще три человека ранены в результате атак ВСУ

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. 54-летний мужчина погиб в Фащевке Перевальского муниципального округа Луганской Народной Республики при ударе украинского БПЛА по автомобилю в 14 августа, еще три человека получили ранения. Об этом ТАСС сообщили военный эксперт Андрей Марочко и представитель оперативных служб.

"Примерно в 10:40 мск 14 августа со стороны ВСУ произведен удар БПЛА квадрокоптерного типа по автомобилю. В результате удара погиб 54-летний мужчина, еще один - получил ранения. Произошло возгорание автомобиля", - сказал Марочко.

При этом в оперативных службах ЛНР добавили, что в четверг пострадали еще два человека в Кременной. "В минувшие сутки два человека получили осколочные ранения в результате удара беспилотника киевских боевиков по Кременной. Оба госпитализированы", - сообщили там.