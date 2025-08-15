Еще 120 человек пострадали

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Количество погибших после ЧП на предприятии в Рязанской области возросло до 9, еще 120 человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Тела еще четырех извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них 9 погибло. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают работу на месте прошествия", - сказали в ведомстве.

Также там отметили, что из-под завалов спасен еще один человек. "Еще один человек спасен из-под завала на месте проведения работ в Рязанской области. Местонахождение пострадавшего обнаружил один из прибывших в составе АМГ (аэромобильная группировка) кинологических расчетов", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщали о спасении двух человек из-под завалов.

Прокуратура Рязанской области организовала на базе Лесновской средней школы мобильную приемную для пострадавших от возгорания на предприятии. В телеграм-канале Ростеха сообщалось, что троих работников с наиболее сильными травмами незамедлительно эвакуировали вертолетом "Ансат" Национальной службы санитарной авиации.