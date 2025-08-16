Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту 6,5 км произошел на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка), расположенном в Камчатском крае. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 500 метров. Это произошло днем 16 августа. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря", - говорится в сообщении.

При изменении направления ветра не исключается возможность выпадения вулканического пепла в населенных пунктах - поселки Усть-Камчатск, Ключи, село Крутоберегово Усть-Камчатского округа. В настоящее время пеплопадов не зарегистрировано.

Уточняется, что вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля.