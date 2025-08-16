Пожар тушат специалисты МЧС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Обломки сбитого БПЛА упали на стерню в Ставропольском крае, в результате произошло возгорание. Тушением занимаются специалисты МЧС, сообщил в своем Telegram-канале глава края Владимир Владимиров.

"Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, какого-либо существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников в настоящее время горит стерня, над ее тушением сейчас работают специалисты МЧС", - написал он.

Владимиров отметил, что обломки БПЛА локализованы и специалисты занимаются их окончательной нейтрализацией. "В крае продолжает действовать режим беспилотной опасности. Будьте бдительны", - добавил он.

Губернатор рекомендует сохранять спокойствие и оперировать только официальной информацией.