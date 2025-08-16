В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты стекла

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет. В результате в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты стекла.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши военные ночью отразили атаку БПЛА также в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла", - написал он.

Губернатор уточнил, что информация о последствиях на земле будет уточняться.