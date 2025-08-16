Он движется на северо-запад со скоростью 27 км/ч, максимальная скорость достигает 44,4 м/с

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" достиг второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, атмосферное явление движется на северо-запад со скоростью 27 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах стихии достигает 44,4 м/с.

В настоящее время "Эрин" находится на расстоянии 405 км к юго-востоку от британской заморской территории Ангилья. Штормовых предупреждений в связи с ураганом пока не объявлялось.