Террористы "Крокуса" после бегства на Украину хотели перебраться в Афганистан

Они планировали перебраться через Турцию

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Четверо исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" после совершения преступления намеревались перебраться в Афганистан транзитом через Украину и Турцию. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Их показаний обвиняемого Файзова М. З. следует, что за совершение теракта ему обещали заплатить 1 млн рублей, но никаких денег не получил. Деньги должны были получить после преступления, а скрыться должны были через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится "Вилаят Хорасан" (является подразделением группировки "Исламское государства", обе структуры запрещены в РФ)", - указано в показаниях Мухаммадсобира Файзова.