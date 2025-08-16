Исполнитель теракта в "Крокусе" подтвердил, что деньги на него выделяла Украина

Согласна показаниям обвиняемого, с ними должны были рассчитаться за совершенное преступление в Киеве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Один из исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" подтвердил на допросе, что деньги на преступление выделила одна из госструктур Украины. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Показания обвиняемого Рачабализоды С. М., согласно которым в ходе разговоров он слышал, что Сайфулло говорил, что заказчиком теракта была государственная структура Украины, в связи с чем после теракта они направились в сторону Украины, где в г. Киеве с ними должны рассчитаться за совершенное преступление. После теракта они направились в сторону границы с Украиной, где в Брянской области их задержали", - сказано в показаниях обвиняемого.

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявил что российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле".