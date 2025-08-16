Пострадавший отказался от госпитализации, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Белгороде, один человек получил ранение. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадал мирный житель", - сообщил глава региона.

По словам губернатора, у мужчины медики диагностировали ожог предплечья, необходимая помощь оказана на месте. От предложенной госпитализации он отказался.

"В результате детонации загорелась кровля - пожарные расчеты ликвидировали открытое возгорание. Выехал на место. Все оперативные службы продолжают работать", - сообщил Гладков.