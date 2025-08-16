В Донецке из-под возникших после удара ВСУ завалов спасли девушку

Из-за обстрела погиб один человек, четверо пострадали

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших из-за обстрела Донецка ДНР 15 августа возросло до четырех. Одну из пострадавших достали из-под завалов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Вчера в Киевском районе столицы ДНР два взрывоопасных предмета попали в девятиэтажку. В одном из подъездов обрушились межэтажные плиты с четвертого по первый этаж. Под завалами оказалась девушка 2007 года рождения, - сказано в сообщении. - Пострадавшую передали врачам. <…> Из-за обстрела погиб один человек, еще четверо пострадали".

Отмечается, что спасатели вручную разобрали обрушившиеся конструкции для спасения жительницы. Сотрудники МЧС демонтировали поврежденные балконные плиты. В поисково-спасательной операции задействовали 30 специалистов и 9 единиц техники МЧС.

ВСУ обстреляли Донецк в 20:12 мск. Удар пришелся по Киевскому району, где поврежден девятиэтажный дом. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и трех пострадавших.