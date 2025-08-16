По данным издания "Страна", женщины пытались помешать насильственной мобилизации

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Потасовка с участием полицейских и жителей города произошла на одной из улиц Киева. Об этом сообщило издание "Страна", опубликовав соответствующее видео.

На записи видно, как полицейские пытаются усадить в свой автомобиль мужчину, предположительно, в рамках насильственной мобилизации, а прохожие, в основном женщины, пытаются этому помешать.

В какой-то момент женщины начали толкать полицейских, одна из них попыталась ударить сотрудника полиции, в ответ тот стал поливать собравшихся из газового баллончика. Разогнав толпу, полицейские усадили мужчину в машину.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и увозят в военкоматы. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.