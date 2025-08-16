Авария произошла из-за игнорирования запрещающего сигнала светофора водителем автомобиля Lexus

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Причиной падения автомобиля каршеринга в реку в Москве стало игнорирование запрещающего сигнала светофора водителем автомобиля Lexus, который столкнулся с каршерингом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительным данным, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы произошло столкновение автомобиля марки Lexus и автомобиля каршеринга, который в последующем пробил ограждение и упал в реку. Предварительно, водитель автомобиля Lexus двигалась на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась одному взрослому и ребенку", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ведомство взяло под контроль установление обстоятельств дорожной аварии.

Ранее сообщалось, что каршеринг упал в реку с моста на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы, где столкнулись автомобиль каршеринга и "Лексус", с последующим падением прокатного автомобиля в реку. Ранее в оперативных службах уточнили ТАСС, что в машине каршеринга находились пять человек.