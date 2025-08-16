Владимир Губарев обвиняется в растрате в особо крупном размере

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева, обвиняемого в растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказано в сообщении.

В 2024 году Губарев был назначен заместителем главы администрации Старооскольского округа по строительству. Ранее он был первым заместителем министра строительства Белгородской области, возглавлял Управление капитального строительства Белгородской области.

В июле Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего главу управления капитального строительства (УКС) региона Алексея Сошникова и его подчиненных Ларису Стрелецкую и Андрея Решетько, обвиняемых в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной.