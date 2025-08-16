Их доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. ВСУ с помощью дронов продолжают наносить удары по Белгороду, в результате детонации беспилотников пострадали двое мужчин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"ВСУ продолжают удары по Белгороду. Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома", - написал он в Telegram-канале.

Оба раненых доставлены в больницу. Состояние второго пострадавшего оценивается как тяжелое, уточнил Гладков.