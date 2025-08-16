На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Массовое ДТП с пятью автомобилями, в результате которого пострадал один человек, произошло на 352-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Exeed не обеспечила постоянный контроль за управлением и допустила столкновение с остановившимися перед ней Mitsubishi и Kia Sportage, который был отброшен на стоящий впереди Kia Rio. Последний в свою очередь столкнулся с Haval.

"В результате происшествия пассажир Kia Sportage был доставлен в медицинское учреждение для осмотра", - сказано в сообщении ведомства.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, по факту случившегося проводится проверка.