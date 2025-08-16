Пострадавший получил отравление угарным газом

САМАРА, 16 августа. /ТАСС/. Один из руководителей противопожарной службы Сызрани Самарской области пострадал при ликвидации последствий атаки БПЛА 15 августа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Володченков.

"К сожалению, при ликвидации пожара пострадал один из руководителей противопожарной службы", - написал он.

Володченков добавил, что пострадавший получил отравление угарным газом и был доставлен в центральную городскую больницу. "Сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Желаю скорейшего выздоровления", - уточнил он.

Глава городского округа от имени всех жителей поблагодарил спасателей, которые приняли участие в ликвидации последствий атаки БПЛА. "Их самоотверженность, смелость и профессионализм помогли быстро локализовать пожары, не допустить их распространения и обеспечить безопасность жителей города", - подчеркнул Володченков.