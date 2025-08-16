Сухая растительность загорелась у села Трудолюбово

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат загоревшуюся сухую растительность в пригороде Симферополя около небольшого села, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 13:49 [мск] в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу: Симферопольский район, вблизи села Трудолюбово. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым", - говорится в сообщении.

Добавляется, что площадь возгорания пока не уточнена. Информации о пострадавших нет.