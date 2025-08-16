Фигурант дела о стройке фортификаций в Курской области отправлен под домашний арест

Он полностью признал вину и сотрудничает со следствием

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Шубина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шубина Д. В. на 2 месяца", - сказано в постановлении суда.

Шубин полностью признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее в Курске были арестованы глава строительной компании ООО "Сиэми" Виталий Синьговский и директор "ТД Курск" Денис Федоров в рамках расследования уголовного дела о хищении и растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной. Таким образом, в Курске в СИЗО остается бывшая подчиненная экс-главы АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина - Снежана Мартьянова, которая, как считают следователи, получила с соучастниками бюджетные средства и не выполнила строительные работы.

Федоров был арестован Ленинским районным судом Курска в конце января этого года. Он обвиняется в хищениях не менее 43,5 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений в регионе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Также в Курске был арестован глава строительной компании Виталий Синьговский, которому предъявлено обвинение в хищении не менее 51,6 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе, решение о продление ему ареста в Москве курский бизнесмен оспаривать не стал.

Другие фигуранты дела

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин - бывший помощник Лукина. Им обоим вменили растрату. В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится также гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов.

Экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков до своего ареста дал подробные показания по делу, после чего отправился на СВО, заключив контракт с Минобороны. Позже его объявили в розыск, задержали и этапировали в Москву, где вновь арестовали, обвинив в том, что он пытался скрыться от следствия.

По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые выделили АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.