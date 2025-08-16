Пожарные локализовали возгорание в Симферопольском районе на площади 200 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали природный пожар на 200 га в Симферопольском районе Крыма и устранили угрозу распространения его на населенный пункт. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 16:40 [мск] возгорание вблизи села Трудолюбово локализовано на площади 200 га. Огнеборцам удалось спасти населенный пункт от огня", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве уточняли, что о возгорании сухой растительности около села Трудолюбово стало известно в 13:49 мск. Угроза распространения огня возникла из-за сухой и жаркой погоды. К тушению пожара были привлечены 126 человек, задействовано 25 единиц техники. Применяется водоподвозящая техника, тракторы, хлопушки и ранцевые огнетушители.