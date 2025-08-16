Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Астрахани сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Астрахань (Нариманово), сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.