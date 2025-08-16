Дежурными силами ПВО на юге области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат

ВОРОНЕЖ, 16 августа. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменили на территории Воронежской области. Дежурными силами ПВО уничтожен один беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Отбой опасности атаки БПЛА на всей территории региона", - написал губернатор.

Он уточнил, что дежурными силами ПВО на юге области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Предупреждение об опасности было объявлено 16 августа в 17:07 мск.