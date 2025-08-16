Также под огнем противника оказались Алешки, Каховка, Виноградово, Новая Мачка и Корсунка

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки ранили одного мирного жителя при обстрелах Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима пострадал один человек. В Новой Каховке ранен мужчина. Он доставлен в местную больницу", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Васильевке под удар попал микроавтобус, при обстреле села Раденск повреждены четыре дома. Также под огнем противника оказались Алешки, Каховка, Виноградово, Новая Мачка и Корсунка.