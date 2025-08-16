По данным агентства, данных о пострадавших пока не поступало

БЕЙРУТ, 16 августа. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел на оживленной автостраде в районе Меззе в западной части столицы Сирии. Как передало агентство Shafaq News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, неизвестные преступники привели в действие взрывчатку, заложенную в автомобиль поблизости от отеля Golden Mezzeh.

По предварительным данным, взрыв причинил только материальный ущерб, данных о пострадавших пока не поступало. Тем не менее к месту происшествия прибыли машины скорой помощи, а силы безопасности оперативно оцепили район происшествия и начали расследование обстоятельств инцидента.