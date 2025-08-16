Три человека пострадали из-за аварии в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня в 18:21 на 27-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом марки "ЛиАЗ", при повороте на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог налево с главной на второстепенную совершил столкновение с легковым автомобилем "Опель", после чего автомобиль "Опель" совершил столкновение с легковым автомобилем "Митсубиси", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в результате ДТП два пассажира автомобиля "Опель", а также пассажир автобуса получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.

"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в полиции.